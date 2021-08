FOTO – Accident grav pe strada Teodor Mihali Trei persoane au ajuns la spital, cu leziuni grave, in urma unui accident rutier care s-a produs, duminica seara, pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca. Alarma la 112 a fost data inainte de miezul nopții. In coliziune au fost implicate doua autovehicule. La locul accidentului s-au deplasat echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului. Primele informații arata ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate, dar cauzele exacte nu au fost stabilite inca. Știre in curs de actualizare … Post-ul FOTO – Accident grav pe strada Teodor Mihali… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu au fost înregistrate pagube majore, s-a intervenit în opt situații izolate pentru a îndeparta arborii doborâți de vijelii în localitațile Bucea, Marișel, Baișoara, Muntele Baișorii, Iara, Gilau, respectiv municipiile Cluj-Napoca,…

- Pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca aparut o groapa exact in mijlocul strazii, semn ca fundația drumului a cedat, la fel și asfaltul. Incidentul s-a produs joi dupa-masa. Circulația urmeaza sa fie restricționata in zona respectiva, anunța autoritațile. Urmeaza ca cei responsabili sa stabileasca…

- Un motociclist și-a pierdut viața sambata, intr-un accident rutier produs in județul Valcea. Evenimentul s-a produs in localitatea Bunești, in jurul orei 13.55. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca o motocicleta a lovit un pieton, un copil de 13 ani. In urma impactului, motociclistul, in varsta…

- CNCAV a publicat vineri situația vaccinarii pe localitați. Astfel, comuna Dumbravița din județul Timiș are o rata de vaccinare de 47,19%, cea mai mare din țara. In primele zece locuri se gasesc doar doua orașe, Borsec din județul Harghita și Cluj-Napoca, restul fiind comune. Primele zece localitați…

- Miercuri, in jurul orei 11.00, s-a produs un accident rutier pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca. Din primele date, conducatorul unui ansamblu de vehicule care se deplasa pe strada Teodor Mihali, ajuns la sensul giratoriu, a acroșat o persoana care se deplasa pe banda intai, cu o trotineta electrica.…

- Din primele informații, se pare ca șoferul de TIR nu l-a observat pe barbatul cu trotineta și l-a acroșat în zona unei treceri de pietoni. „Din primele date, conducatorul unui ansamblu de vehicule care se deplasa pe strada Teodor Mihali, ajuns la…

- Info Trafic 24 a publicat un videoclip în care doi șoferi, unul bucureștean și unul curier, și-au dat palme în trafic, pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca. Pe lânga faptul ca s-au palmuit, cei doi au facut schimb și…

- Un accident de circulație soldat cu avarierea a trei mașini și ranirea unei persoane s-a produs la intersecția Aleea Retezat - Mehedinți.Accidentul s-a produs la ora 8.40. ”O conducatoare auto in varsta de 40 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe strada Aleea Retezat, ajunsa la intersecție cu…