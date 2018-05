Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost ranite, una fiind resuscitata la fata locului, marti seara, in urma unul accident rutier care a avut loc pe DN16, intre localitatile clujene Apahida si Corpadea, transmite Agerpres.ro Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat, pentru AGERPRES, ca in accident au…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza judetului Teleorman. Un microbuz plin cu persoane si un autoturism s-au ciocnit. Din cate se pare in microbuz se aflau 12 persoane, iar in autoturism numai soferul. Se pre ca soferul autoturismului a murit. Ultima actualizare:…

- Simona Halep va participa la un eveniment caritabil, cu o zi inaintea debutului turneului de la Madrid. Cea mai buna jucatoare a lumii va lua startul la o competiție atractiva, alaturi de alți trei sportivi cunoscuți. Citeste si: ALERTA - Accident INFIORATOR pe Soseaua de Centura a Capitalei:…

- Un șofer care a pierdut controlul volanului a creat un accident rutier duminica, in sectorul 1 al Capitalei. Acesta a intrat cu masina intr-un stalp. Trei persoane au fost ranite, intre acestea fiind si soferul, care a ramas blocat intre fiarele autoturismului.

- Un accident rutier in care au fost implicat doua masini a avut loc, duminica, pe Calea Crangasi, la intersectia cu Bulevardul Constructorilor. Din primele informatii, cauza ar fi nerespectarea culorii rosu a semaforului, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…