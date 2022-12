Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta la numarul unic de urgența, 112, dupa un incident in care, din primele informații, au fost implicate doua marfare. Totul s-a intamplat joi, 1 decembrie. La fața locului intervin reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. Doua trenuri de marfa care transportau…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s-au ciocnit in zona Dumbraveni, iar in urma evenimentului unul dintre vagoane a deraiat, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni, a avut loc o coliziune intre doua trenuri…

- Doua trenuri care transportau cereale s-au ciocnit in zona Dumbraveni, a transmis IPJ Vrancea, urma cu puțin timp. „Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni a avut loc o coliziune intre doua trenuri de marfa ce transportau cereale. Conform apelului, in urma coliziunii a deraiat un…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s-au ciocnit in Vrancea, zona Dumbraveni. Potrivit ISU Vrancea, in urma accidentului au fost deteriorate locomotiva unuia dintre trenuri și patru vagoane. Circulația feroviara din zona este total blocata. „Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s au ciocnit in judetul Vrancea, zona Dumbraveni.Potrivit IPJ Vrancea in urma evenimentului unul dintre vagoane a deraiat."Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni, a avut loc o coliziune intre doua trenuri de marfa ce transportau cereale.…

- Doua trenuri care transportau cereale s-au ciocnit in zona Dumbraveni și unul dintre vagoane a deraiat, a transmis IPJ Vrancea, urma cu puțin timp. „Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni a avut loc o coliziune intre doua trenuri de marfa ce transportau cereale. Conform apelului,…

- Doua trenuri care transportau cereale s-au ciocnit, joi, in zona Dumbraveni, județul Vrancea, anunța pompierii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Liberalul Catalin Boboc, fost secretar de stat in Ministerul Muncii și fost senator, este suspectat ca ar avea locuința din municipiul Braila branșata ilegal la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz, dezvaluie publicația „Pro Braila”. Potrivit…