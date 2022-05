Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit, joi, la un bloc din orasul Navodari, flacarile manifestandu-se la acoperisul acestuia pe o suprafata de peste 1.500 de metri patrati. Locatarii au iesit singuri din imobil cand a inceput incendiul si nu exista raniti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…

- O masina in care se aflau patru persoane, intre care si doi copii, s-a rasturnat pe camp, joi dimineata, pe autostrada A2, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Victimele erau constiente si au fost duse la spital, informeaza News.ro . Inspectoratul pentru…

- Un accident rutier a avut loc, astazi, pe Autostrada A2 București-Constanța, la Km. 200- 203, in zona localitații Murfatlar din județul Constanța. Din primele informații, accidentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Capitala spre Constanța.Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul pentru Situații…

- Accident rutier in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de luni spre marti in judetul Constanta.Este vorba despre un accident rutier la iesire din Murfatlar. Un autoturism s a rasturnat dupa miezul noptii. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Prelungirea Traian. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este constienta. La…

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- Trei barci cu 21 de persoane s-au rasturnat la un concurs de rafting, pe raul Jiu. ISU Hunedoara a anunțat ca unul dintre ocupanti a fost declarat decedat, un barbat 35 de ani, o alta persoana, o femeie 33 de ani, a fost transportata la spital in stare hipotermica si alte 20 sunt in evaluare […] The…

- Un accident rutier s a produs sambata seara, 19 februarie, pe raza judetului Constanta.Astfel, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism s a rasturnat intre localitatile Movilita si Techirghiol. In urma impactului, o persoana a fost ranita.foto…