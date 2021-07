FOTO/ Accident grav la Teleorman. Cinci morţi şi trei răniţi, după ce un microbuz a intrat într-un TIR Cinci persoane au murit si trei sunt in coma, la spital, dupa ce o autoutilitara, in care se aflau opt persoane, s-a ciocnit cu un TIR, in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara care tracta o […] The post FOTO/ Accident grav la Teleorman. Cinci morti si trei raniti, dupa ce un microbuz a intrat intr-un TIR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

