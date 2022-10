FOTO – Accident grav la Nima Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, luni, pentru descarcerarea unui barbat, ramas blocat intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Nima. Alerta a venit in jurul orei 12:50, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, iar intr-unul dintre acestea se afla un barbat incarcerat. Astfel, salvatorii au utilizat echipamentele din dotare pentru a debloca și extrage victima, in varsta de aproximativ 70 de ani, din autoturism. Aceasta era in stare de conștiența… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

