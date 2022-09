FOTO. Accident grav în Constanța. Doi șoferi au murit pe loc, după un impact violent. Alte două persoane, rănite Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite, in urma unui accident produs, vineri dimineata, in comuna Corbu. Cele doua persoane decedate sunt soferii celor doua masini implicate in accident. Ele au fost incarcerate, fiind scoase in urma interventiilor echipelor de salvare. „La accident au fost gasiti doi pacienti in stop cardio-respirator. S-a […] The post FOTO. Accident grav in Constanța. Doi șoferi au murit pe loc, dupa un impact violent. Alte doua persoane, ranite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

