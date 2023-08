Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. Echipajele operative…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca, acolo unde un autoturism a intrat intr-un copac in afara parții carosabile. ”Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Traian…

- In urma cu cateva minute un accident rutier s-a produs pe centura Valcele-Apahida. Din primele informații doua autoturisme au intrat in coliziune. La fața locului se deplaseaza poliția rutiera și echipaje de prim ajutor. Deocamdata nu avem informații despre starea victimelor. Revenim in curand cu detalii.…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Pompierii clujeni au intervenit pentru a stinge un incendiu care s-a produs la un autoturism parcat la subsolul unui bloc. Lucrurile, insa, s-au complicat, din cauza fumului degajat și a fost nevoie sa fie evacuate mai multe persoane din bloc. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin cu 1 autospeciala de stingere și modulul SMURD (autospeciala de descarcerare și ambulanța SMURD), la un accident rutier, produs pe DN2 E85, in localitatea Golești, in care au fost implicate 2 autovehicule, in urma caruia 3 persoane…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni dupa-masa, la un accident rutier petrecut pe strada Moților din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ. In momentul sosirii echipajelor…