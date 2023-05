Stiri pe aceeasi tema

- Trafic blocat in aceasta dupa-amiaza pe DN 68 A, una dintre cele mai aglomerate șosele din vestul țarii, in zona localitații timișene Coșava, dupa un accident in care au fost implicate un microbuz de transport marfa, in care se afla doar șoferul, și un microbuz de transport persoane, in care se aflau…

- In data de 17.05.2023, ora 16:33, in urma apelului primit pe SNUAU 112, Pompierii au fost anunțati despre producerea unui accident rutier pe DN 68 A, in localitatea Coșava. A fost alertata Stația de Pompieri Faget și trimiși la locul intervenției 6 subofițeri cu o autospeciala de prima intervenție și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 65 Pitești –Slatina, km. 93, județul Argeș, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme. Circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind in creștere. Conform…

- Un accident grav s-a produs marți in județul Buzau, intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Autoritațile sunt in alerta.Conform IGSU, in accident au fost implicate un microbuz de transport persoane și un autoturism și s-a produs intre localitațile Magura și Ciuta Fii la curent…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident pe Autostrada A2 pe sensul Constanta spre Bucuresti, rezultand ranirea usoara a doua persoane. Circulatia se desfasoara dirijat, pe banda a doua, aproximativ 20 de minute,…

- FOTO: Accident la George Enescu! O autoutilitara in care se aflau doua persoane s-a rasturnat și a blocat circulația Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 298, George Enescu – Dumeni. O autoutilitara, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat și a blocat, parțial, circulația…

- „La data de 9 martie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 537, in comuna Poieni, intre un microbuz cu 6 ocupanți și un ansamblu de vehicule. Conform primelor verificari s-a constatat ca un barbat in varsta de 41 de […]…

- Doua masini in care se aflau opt persoane s-au ciocnit, sambata, pe DN 2, in judetul Iasi, trei dintre ocupantii autoturismelor avand nevoie de ingrijiri medicale. "Accident rutier produs in localitatea Cristesti. Sunt implicate 2 autoturisme cu 8 persoane, dintre care 3 persoane solicita asistenta…