- In noaptea de vineri spre sambata, un alt accident rutier a avut loc pe o șosea din Romania. In urma impactului, patru persoane au fost ranite, insa starea celor doi șoferi este acum extrem de grava.

- Soferii a doua autotrenuri au fost raniti grav, sambata dimineata, pe E60, in judetul Mures, in urma unei coliziuni intre cele doua autovehicule, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe DN13 (E60),…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, la ieșirea din Sighișoara spre Targu Mureș. Doua camioane s-au ciocnit, circulația fiind blocata. In urma impactul au rezultat patru victime, doua dintre...

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Un accident teribil a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in comuna Cerchezu, din Constanța. In urma impactului devastator, o persoana a murit, iar alte doua se afla acum in stare grava la spital.

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL la ieșire din Sighișoara: O persoana a murit dupa coliziunea dintre un TIR și un microbuz Un accident rutier deosebit de grav a avut loc in noaptea de duminica spre luni la ieșire din Sighișoara, in județul Mureș. O persoana a murit și alta a fost ranita dupa coliziunea…

- Potrivit autoritaților care au venit de urgența la fața locului, una dintre persoanele ranite era inconstienta, a fost intubata si se afla in stare foarte grava. Se pare ca soferul uneia dintre mașini nu ar fi acordat prioritate, la iesirea de pe o strada secundara, si a lovit cealalt autoturism. Potrivit…

- Accident rutier grav, in urma cu puține momente, pe autostrada A1. O persoana a fost ranita și se afla in stare de inconștiența, neincarcerata. Incidentul a avut loc pe A1, la kilometru 538+500, pe sensul de mers spre Nadlac. In accident a fost implicat un camion incarcat cu aproximativ 140 de tuburi…