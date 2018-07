Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balesti, judetul Gorj, dupa o depasire neregulamentara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu. Din cauza vitezei, un barbat in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un copac, potrivit observator.tv. La fața locului s-au deplasat rapid doua echipaje de pompieri din…

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Mitric era vicepreședinte al Organizației Naționale de Tineret a PMP, funcție pe care o caștigase…

- Un accident grav s-a produs, miercuri, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea șoselei iar șoferul a fost resuscitat insa nu a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale care au fost nevoite sa declare decesul. Din primele verificari…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Constanța și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce un tanar care circula cu viteza s-a infipt efectiv intr-un autobuz, iar impactul i-a fost fatal.

- Un tanar de 24 de ani a murit, iar prietena sa, in varsta de 17 ani a fost ranita, in urma unui accident produs duminica dimineata pe DN 2A, in Constanta, la intersectia cu Hanul Morii. Masina celor doi a intrat intr-un autobuz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 19 ani a murit, duminica dimineata, intr-un accident care a avut loc in comuna Farcasa, judetul Neamt, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a izbit un parapet, transmite corespondentul MEDIAFAX.