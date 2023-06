FOTO. Accident cumplit în raionul Glodeni. Un tânăr a decedat, iar o fată de 19 ani se zbate între viață și moarte Un tanar in varsta de 23 de ani a murit, iar o fata de 19 ani este internata in spital, dupa ce mașina in care se aflau, s-a tamponat violent intr-un copac. Accidentul s-a produs pe traseul dintre satul Dusmani si Cajba din raionul Glodeni, transmite TVN.md. Oamenii legii au fost anunțați pe 10 iunie, in jurul orei 00.45. Tanarul de 23 de ani, conducea un BMW și o avea ca pasagera pe fata de 19 ani. In curba, acesta a pierdut controlul volanului, a derapat de pe traseu si s-a tamponat in copac. Astfel, in urma impactului, ambele persoane au fost transportate la spitalul raional Glodeni. La scurt… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 7 luni și mama lui au decedat intr-un grav accident la Ghidighici. Impactul a avut loc vineri seara, in jurul orei 22:35. Oamenii legii au stabilit preleminar ca șoferul de 34 de ani, care era la volanul unui BMW, a pierdut controlul mijlocului de transport.

- Accident cumplit de munca, luni de dimineața, in Dambovița. Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost prins intr-o presa hidraulica al unui operator economic din comuna Petrești. Victima a fost gasita de salvatori inconștienta, aflandu-se in stare critica. In aceste momente, medicii executa…

- Accident cumplit de munca, luni de dimineața, in Dambovița. O femeie se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost prinsa intr-o presa hidraulica al unui operator economic din comuna Petrești. Victima a fost gasita de salvatori inconștienta, aflandu-se in stare critica. In aceste momente, medicii executa…

- O femeie a fost tamponata de un tren in apropierea satului Roșcani din raionul Strașeni. Oamenii legii au declarat, ca potrivit datelor preliminare femeia traversa calea ferata neregulamentar. Din nefericire, aceasta a decedat la fața locului. Poliția a fost sesizata despre caz in seara zilei de 14…

- Marian și-a dorit sa mearga la fratele lui, in Belgia, sa iși gaseasca de munca, insa nu a mai ajuns dupa ce a plecat din Romania. Tanarul a ajuns pe mainile medicilor, in stare foarte grava. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate ce s-a intamplat. Abia dupa opt…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost reținut de poliție la scurt timp dupa ce, conducand baut, a produs un grav accident rutier, soldat cu ranirea grava a unui om. Mai mult decat atat, in momentul in care și-a dat seama ce a facut, tanarul a fugit de la locul accidentului. Sambata …

- Un minor de 13 ani din satul Fundarii Vechi, raionul Glodeni, a plecat de acasa la 25 aprilie 2023 intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște nimic despre el. Oamenii legii solicita ajutorul cetațenilor pentru a identifica locul aflarii copilului. Semnalmente: Inalțimea – 1.60 m, corpolența…

- Un tanar a murit, iar alții doi au ajuns la spital, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe o strada din orașul Glodeni. Tragicul accident a avut loc in noaptea de duminica, 16 aprilie, aproape de ora 01.00, la intersecția strazilor Suveranitații și Luceafarul, scrie Echipa.md . Jana Molceanov, ofițerul…