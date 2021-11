FOTO Accident CUMPLIT în Piatra Neamț: Tânăr de 19 ani, încarcerat. Mașina făcută armonică La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 23:20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe o strada din Piatra Neamț.Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un tanar, in varsta de 19 de ani, din Bodești, conducea un autoturism pe strada Dumbravei din municipiul Piatra Neamț, pe un sector de drum in curba, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea carosabila și intrand in coliziune cu un stalp, dupa care s-a rasturnat, iar conducatorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

