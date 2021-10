FOTO. Accident cumplit în Ialomița: un mort și trei răniți grav O persoana a murit, iar trei au fost grav ranite intr-un accident produs sambata dimineata, in municipiul Slobozia, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Ialomița, in accidentul produs pe DN21 au fost implicate o mașina condusa de un șofer in varsta de 19 ani, din comuna Dragalina, și […] The post FOTO. Accident cumplit in Ialomița: un mort și trei raniți grav appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

