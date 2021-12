FOTO Accident cumplit în Hunedoara. Un tânăr de 34 de ani a murit după impactul violent cu un TIR Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma impactului. ”Accident rutier pe DN 68, […] The post FOTO Accident cumplit in Hunedoara. Un tanar de 34 de ani a murit dupa impactul violent cu un TIR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

