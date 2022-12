Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a murit iar alti doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini.Accidentul s a produs pe un drum judetean in localitatea buzoiana Luciu.Din primele date, in timp ce conducea…

- Articolul Drum fara trotuar, pericol pentru zeci de navetiști. Un tanar a murit lovit de o mașina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Porțiunea de drum pe care Cosmin, un adolescent din Buzau, a fost accidentat mortal de un șofer baut nu are trotuar, astfel ca pietonii sunt nevoiți sa mearga…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s-au ciocnit, joi dimineata, in zona localitații Dumbraveni, din judetul Vrancea. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea, joi dimineata, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni, a avut loc o coliziune intre doua…

- Mai multe mașini au fost incendiate, joi seara, pe doua strazi din Sectorul 4 al Capitalei. Un tanar de 27 de ani este suspectat ca a furat mai multe bunuri din autoturisme și apoi le-a incendiat. E a fost reținut. ”Joi, 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- O fetița de 5 ani, din satul Corbeni, judetul Braila, disparuta de acasa vineri dupa amiaza, a fost gasita sambata noapte, intr-o ferma situata la circa un kilometru de casa ei, relateaza News.ro. Potrivit Insoectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Braila, fetita a fost gasita dupa miezul noptii…

- O persoana a murit si alte sapte au fost ranite, marti dimineata, intr-un grav accident rutier in judetul Dolj in care au fost implicate doua autoturisme si o caruta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti, la un accident rutier produs…

- Liberalul Catalin Boboc, fost secretar de stat in Ministerul Muncii și fost senator, este suspectat ca ar avea locuința din municipiul Braila branșata ilegal la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz, dezvaluie publicația „Pro Braila”. Potrivit…