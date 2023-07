FOTO| ACCIDENT CUMPLIT cu 7 victime, în Mureș: Câte dintre acestea sunt copii FOTO| ACCIDENT CUMPLIT cu 7 victime, in Mureș: Cate dintre acestea sunt copii ACCIDENT CUMPLIT cu 7 victime, in Mureș: Cate dintre acestea sunt copii Un accident rutier grav a avut loc astazi in localitatea Meștera, județul Mureș, in care au fost implicate doua autoturisme, rezultand 6 victime. Potrivit informațiilor furnizate de catre autoritați, in cele doua mașini se aflau in total 7 persoane. Imediat dupa producerea accidentului, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

