FOTO. Accident cu trei autoturisme pe DN 2, în județul Ialomița. A fost activat Planul roșu de intervenție Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si opt persoane s-a produs, luni dimineata, intre localitatile Cosereni si Movilita, pentru optimizarea misiunii fiind activat Planul rosu de interventie, informeaza ISU Ialomita. Cinci echipaje operative din cadrul Detasamentului de pompieri Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

