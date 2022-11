Stiri pe aceeasi tema

- Un accident, in care au fost implicate patru masini, a dat peste cap traficul rutier din centrul Capitalei. S-a intamplat marti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Bucuresti si Serghei Lazo. Din fericire, nu sunt victime.

- Traficul se desfașoara dirijat pe DJ203H, in Topliceni, in urma unui accident rutier. „2 autovehicule implicate, 5 persoane sunt evaluate medical.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN2E85, in Oreavul, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule „2 persoane sunt evaluate medical la acest moment.” , transmit reprezentanții Biroului de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii

- Traficul este blocat marți dupa-amiaza pe Autostrada București-Pitești din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și un TIR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O persoana a murit si alte sapte au fost ranite, marti dimineata, intr-un grav accident rutier in judetul Dolj in care au fost implicate doua autoturisme si o caruta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti, la un accident rutier produs…

- Cinci mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1 in dupa amiaza zilei de vineri, 21 octombrie. Circulația s-a desfaurat cu greutate in zona kilometrului 45, pe sensul București-Pitești

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc vineri dimineața pe raza localitații bistrițene Dipșa. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15A Reghin-Bistrița, in zona localitații Dipșa, județul Bistrița-Nasaud, s-a produs…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Horia spre Șiria. Trei persoane au fost ranite, fiind transportate la spital. „Accident rutier la ieșire din Horia spre Șiria cu 3 autoturisme implicate, posibil o victima incarcerata. Intervin…