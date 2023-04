Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in prima zi de Paști, pe o strada din Timișoara. O femeie a fost ranita, iar șoferul responsabil a parasit locul faptei. „Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate…

- O șoferița a vazut moartea cu ochii dupa ce mașina ei a ieșit de pe drum, a intrat intr-un șant și a luat foc. Din fericire, martorii au reușit sa o scoata la timp, informeaza Agerpres. Accidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 7.00, in localitatea clujeana Jucu. „La misiune au luat parte…

- Șoferița troleibuzului, care a prins rucsacul unei mame cu ușile și a trantit-o la pamant cu tot cu copil, a fost sancționata cu mustrare aspra. „Șoferul troleibuzului implicat in incidentul de ieri a fost sancționat cu mustrare aspra și privarea de premiu 100%, iar taxatorul cu mustrare aspra. Administrația…

- O fetița in varsta de numai 2 ani a fost lovita in plin de un biciclist, curier pentru o societate care are ca activitate distribuția... The post Fetița de doar doi ani lovita și ranita de un biciclist-curier care se deplasa in mare viteza pe o pista din municipiul Timișoara appeared first on Special…

- Accident destul de grav in aceasta dimineața in Moșnița Noua, langa Timișoara. O șoferița in varsta de 59 de ani a fost ranita dupa ce mașina condusa de o alta femeie a intrat fara sa se asigure in intersecție. Femeia in varsta de 40 de ani conducea pe strada Sofia, din Moșnița Noua, iar la […] Articolul…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, un tanar in varsta de 30 de ani a fost lovit mortal de un camion, in apropiere de satul Glinjeni, raionul Falești . Menționam ca cel care a alertat poliția a fost chiar șoferul camionului, care spune ca nu l-a observat pe barbat. Testul alcoolscopic a demonstrat…

- Ancheta a polițiștilor, luni, in cazul unui incident petrecut intr-un autobuz, la Timișoara. Oamenii legii fac verificari dupa ce doua pasagere au fost ranite pentru ca au cazut atunci cand șoferul mijlocului de transport a franat prea brusc la un semafor. Femeile au fost transportate la spital.

- Acțiune a poliției, miercuri, pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Oamenii legii au urmarit un șofer in varsta de 38 de ani care nu a oprit la semnale. Barbatul a lovit mai multe mașini parcate in incercarea de a scapa de polițiști insa aceștia au reușit sa il prinda și sa il imobilizeze. Șoferița…