FOTO – Accident cu 8 victime pe „drumul morții” din Cluj, DN1 E60 Un grav accident rutier s-a produs, duminica dimineața, pe DN1 E60, in localitatea clujeana Ciucea . Opt persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, dintre care patru au fost transportate la spital. Accidentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a efectuat o depașire neregulamentara. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua SAJ, unde au gasit o motocicleta și doua autoturisme avariate, dintre care unul rasturnat pe plafon. Opt persoane au fost consultate de catre echipajele SMURD și SAJ, dintre… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

