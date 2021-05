FOTO – Accident cu 3 autoturisme pe DN1 F, lângă Mera Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, miercuri, pe DN1 F, in afara localitații clujene Mera. Un barbat a fost ranit și a fost transportat la spital. O autospeciala de pompieri, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența, survenita in urma unui accident rutier produs la ieșire din localitatea Mera. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 12.50. La fața locului, militarii au gasit trei autoturisme avariate și ieșite in afara parții carosabile, iar ocupanții erau ieșiți din acestea. Trei… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

