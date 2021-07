Un elev, candidat la Evaluarea Naționala a obținut o nota la matematica la care nici chiar el nu s-ar fi așteptat. Inițial a fost notat cu nota 3 la matematica, iar dupa contestație, nota finala a fost 8,25. Este vorba de un elev de la Scoala nr. 28 din Galati caruia contestația i-a adus cinci […] The post FOTO Aberațiile notelor de dupa contestații, la Evaluare. Un elev a obținut 5 puncte in plus la Matematica și de la 3 a urcat la 8 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .