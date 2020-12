Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru o șoferița din Bistrița, dupa ce tanara a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in albia unui rau, scrie Ziarul Bistrițeanul. Din fericire femeia nu s-a ales cu rani grave.Incidentul s-a produs chiar in zona Codrisor din municipiul Bistrita. Din cauza gheții de pe drumul…

- Echipajele ISU BN și ale poliției au fost solicitate in Bistrița, zona Codrișor. O mașina a plonjat in raul Bistrița. Din fericire, șoferița a reușit sa iasa pe picioarele ei din autoturismul ajuns in apa. Un accident a avut loc in aceasta dimineața in zona Codrișor din municipiu. Din cauza gheții de…

- Reactia incredibila a unei soferite care a lovit un copil. Aceasta s-a dat jos din mașina, l-a certat pe baiat ca mai apoi sa plece linistita in treburile ei. Intamplarea a avut loc in Bistrița, pe o strada din localitate. Imaginile au fost prezentate prima oara de presa locala. Pe inregistrare se poate…

- Modulul SMURD de la Detașamentul de pompieri Bistrița a intervenit in localitatea Orheiu Bistriței la un accident rutier. Articolul FOTO – Șofer incarcerat. Mașina in care se afla s-a rasturnat dupa ce a lovit un gard apare prima data in Someșeanul.ro .

- In aceasta dimineața, polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier, produs in localitatea Viișoara, in zona RAR, și soldat cu ranirea a trei persoane. Articolul Accident cu trei victime la Viișoara. Un autoturism a zburat in șanț – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Modul SMURD intervine la un accident rutier petrecut pe raza unei localitați din județul Bistrița-Nasaud. Articolul S-a izbit cu mașina de un cap de pod. Intervin echipajele SMURD apare prima data in Someșeanul.ro .

- In dimineața zilei de 13 septembrie polițiștii din Targu Lapuș s-au sesizat despre faptul ca pe raza comunei Cernești, in locul numit Pietriș, pe direcția de deplasare Cernești-Targu Lapuș, s-a produs un accident de circulație rutiera. Articolul FOTO – Accident in Cernești. Șoferul a abandonat mașina…