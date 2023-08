Stiri pe aceeasi tema

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Barbat din Alba Iulia, prins baut la volanul mașini și un barbat din Jidvei prins fara permis pe un moped Au pus in pericol siguranța in trafic: Barbat din Alba Iulia, prins baut la volanul mașini și un barbat din Jidvei prins fara permis pe un moped La data de…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi prinși beți la volan, de catre polițiștii din Alba. 1,25 mg/l, cea mai mare alcoolemie Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi prinși beți la volan, de catre polițiștii din Alba. 1,25 mg/l, cea mai mare alcoolemie La data de 1 iulie 2023, in…

- La data de 30 iunie spre 1 iulie a.c., aproximativ 70 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanta au efectuat o razie in municipiul Navodari, pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica si…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi cu alcoolemie și cu permisul suspendat, prinși la volanul autoturismului, de catre polițiștii din Alba La…

- Polițiștii suceveni au depistat in trafic un șofer care avea o alcoolemie record de 2,97 mg/l. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore iar astazi a fost pus sub control judiciar de Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni. El este cercetat pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul…

- Șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Un șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, a fost depistat de polițiști in trafic. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Citește și: SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de peste…

- Un taximetrist din comuna Ulmi, in varsta de 51 de ani, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan, in trafic, pe strada Calea București, din orașul Targoviște. Mai mult de atat, barbatul care conducea un autoturism in regim de taxi nu purta nici centura de siguranța. Pentru infracțiunile…