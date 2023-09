Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani a disparut la Tiraspol. Baiatul pe nume Iuri Parșicov s-a dus luni, 18 septembrie, la școala, iar dupa ore nu a mai ajuns acasa. Copilul era imbracat in camașa alba, sacou de culoare intunecata, pantaloni negri și purta pantofi. Baiatul avea rucsacul de culoare verde inchis și haine…

- Cautari ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce o adolescenta de 13 ani a plecat de acasa la școala, iar apoi a disparut. Cei care au vazut-o sunt rugați sa sune la 112.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- L-AȚI VAZUT? La data de 18 august a.c., ora 22.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre o femeie din localitate cu privire la faptul ca, minorul MUNTEANU LIVIU-GABI, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliul acesteia din comuna Sihlea, sat Bogza, in jurul orei 09:00,…