Stiri pe aceeasi tema

- Moartea surprinzatoare a ziaristului Andrei Gheorghe a creat un vuiet in presa romaneasca. In ultimele zile, am fost martorii unor ipoteze despre decesul acestuia, iar mai multe dezvaluiri despre ultimele sale clipe au ieșit la iveala. Totuși, in afara omagierilor și detaliilor oferite de presa, s-a…

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.

- O vedeta ce s-a lansat la Pro Tv traiește cea mai mare bucurie a vieții. Este gata sa devina mamica și face tot ce poate pentru a-și intampina bebelușul cum se cuvine. Deși insarcinata in ultimul trimestru, nu se rușineaza sa pozeze cu haine mai puține.