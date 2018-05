Mihaela Radulescu este una dintre cele mai apetisante vedete. Chiar daca este trecuta de prima tinerete, Mihaela Radulescu stie cum sa iasa mereu in evidenta si sa capteze atentia publicului. In plus, una dintre pasiunile Mihaelei Radulescu este fotografia si nu de putine ori si-a incantat fanii cu tot felul de poze deochiate.