- Polițiștii de frontiera in conlucrare cu funcționarii vamali au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor de la ruta Chisinau - Londra. In rezultatul controlului, in valiza unui pasager au fost depistate 300 pachete țigari.

- Tanarul de 21 de ani a fost transportat la spital, sambata seara, pentru ingrijiri medicale. IPJ Suceava a transmis intr-un comunicat de presa ca tanarul nu a oprit la un control al polițiștilor de la rutiera, iar aceștia au pornit in urmarire sa. Barbatul care consumase și alcool a fost gasit de un…

- Un bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Vama Giurgiu, peste 3.000 de pachete de tigari, cu o valoare de peste 64.000 de lei, ascunse in portbagajul furgonetei pe care o conducea, a informat Poliția de Frontiera . Autoritațile au precizat…

- Funcționarii vamali de la Aeroport in conlucrare cu ofițerii Direcției investigare fraude vamale din cadrul Serviciului Vamal, au deconspirat schema pusa la cale de catre zece conaționali, de scoatere ilicita a produselor de tutungerie din țara. Cazurile au fost inregistrate in seara zilei de ieri,…

- In seara zilei de duminica, 11 decembrie, 10 cetațeni ai Republicii Moldova urmau sa decoleze spre Londra cu bagajele ticsite cu țigari. Intenția lor, insa, a fost data peste cap de catre vameșii Aeroportului Internațional Chișinau, transmite Deschide.md . Astfel, in cadrul controlului vamal a pasagerilor…

- Un cuplu a incercat sa transporte ilegal din Chișinau spre Londra peste 500 de pachete de țagari. Cazurile au fost inregistrate duminica, 27 noiembrie, in cadrul controlului de specialitate al pasagerilor de la ruta Chișinau – Londra, trasnmite Replicamedia.md . In primul caz, in bagajul unui barbat…

- Soferul unui microbuz, un cetatean bulgar, in varsta de 45 de ani, este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal, in Romania, prin PTF Giurgiu, 1.260 de pachete cu tigarete, ascunse in plafonul masinii si sub bancheta soferului, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera giurgiuveni din…

- Polițiștii de frontiera și vameșii din Aeroportul Internațional Chișinau au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor de la ruta Chișinau - Londra, iar in urma acestuia in bagajul unei pasagere au fost depistate 5 600 țigari, nedeclarate organului vamal. Documentata pe acest caz este o…