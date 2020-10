Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges - Universitatea Craiova LIVE VIDEO. Oltenii, lideri in Liga 1 cu patru victorii din tot atatea meciuri, se deplaseaza la Pitești pentru duelul cu FC Argeș, echipa care cauta prima victorie de la revenirea in Liga 1. Piteștenii au un singur punct dupa primele patru etape, obținut pe…

- UTA a debutat cu dreptul în sezonul 2020-2021 al Ligii 1 la fotbal, formația aradeana remizând, scor 1-1, pe terenul Viitorului. Gabi Iancu a deschis scorul din penalti (43), în timp ce Buhacianu (45) a stabilit scorul final. Partida a reprezentat debutul antrenorului…

- Vineri, 21 august, va debuta ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal cu jocul dintre FC Argeș și FC Botoșani, incepand cu ora 18:15. Sambata, 22 august, sunt programate trei meciuri: FC Viitorul Constanta – UTA Arad (de la ora 15:30), Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – Universitatea Craiova (de la ora 18:00)…

- Astra si FCSB se vor intalni, la Giurgiu, in prima etapa a sezonului 2020/2021, s-a stabilit, joi, in urma tragerii la sorti a programului Ligii I care a avut loc la sediul LPF, potrivit news.ro.Programul primei etape este urmatorul:Academica Clinceni - CFR Cluj; FC Dinamo - FC Hermannstadt;…

- Campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I de fotbal, potrivit programului stabilit joi la sediul LPF. Vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in timp ce…

- FC Arges a anuntat, duminica seara, pe site-ul oficial, ca petrecerea promovarii se amana din cauza restrictiilor din perioada pandemiei de coronavirus. Clubul a mentionat ca jucatorii nu pot participa la sarbatoarea care se anunta a fi in Pitesti si i-a rugat pe fani sa dea dovada de intelegere. Suporterii…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, președintele FRF, propune ca titlul sa nu se acorde in aceasta ediție a Ligii 1, daca nu se vor putea disputa toate meciurile din play-off. Craiova și CFR Cluj se lupta pentru titlu, oltenii avand un punct avans inainte de ultima etapa. Ambele formații…

- Petrolul a pierdut cu FC Argeș, scor 1-2, și a ratat promovarea in Liga 1. Dupa meci, fanii ploieșteni i-au contestat dur pe elevii lui Costel Enache. Toate CALCULELE pentru promovarea in Liga 1 Ploieștenii au ratat inca o data promovarea in Liga 1, iar fanii au reacționat din nou agresiv. Același…