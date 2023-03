Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru cele noua spectacole publice ale concursului Eurovision 2023, care vor avea loc la Liverpool in perioada 9-13 mai, au fost puse in vanzare marti la pranz. Toate s-au epuizat in jumatate de ora, transmite News.ro. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34…

- Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023, a participat ca invitat special la Finala Naționala Eurovision Moldova 2023. Artistul a promovat pentru publicul internațional melodia care va reprezenta Romania la Liverpool.Sambata, 4 martie 2023, Theodor Andrei, caștigatorul Selecției Naționale…

- Caștigatoarea etapei naționale Eurovision Song Contest 2023 din Polonia, Blanka, nu poate veni in Republica Moldova pentru a evolua in Finala Naționala de la Chișinau. Anularea zborurilor de catre Compania Air Moldova i-a dat peste cap calatoria in Republica Moldova, informeaza moldova1.md .

- Pasha Parfeni va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2023. Interpretul va ieși pe scena de la Liverpool cu piesa "Soarele și Luna".In cadrul Finalei Nationale Eurovision Song Contest 2023, Pasha Perfeni a acumulat un punctaj total de 24 de puncte.

- In urma tragerii la sorți, a fost stabilita ordinea in care vor evolua cei 10 concurenți in finala naționala a competiției Eurovision Song Contest 2023, transmite postul Moldova 1. Fiecare dintre cei 10 concurenți admiși in finala naționala, care va avea loc pe 4 martie 2023, a extras numarul ce indica…

- IP Compania „Teleradio-Moldova” organizeaza vineri, 10 februarie, tragerea la sorți a ordinii conform careia cei zece concurenți vor urca pe scena Finalei Naționale Eurovision 2023, din 4 martie. Extragerea va avea loc cu incepere de la ora 14:00 și va putea fi urmarita live pe canalele de socializare…

- Reprezentantul țarii noastre va evolua la Eurovision in prima semifinala, pe 9 mai, la Liverpool. Deocamdata nu se cunoaște cine va reprezenta țara noastra la acest concurs muzical. Finala naționala va avea loc pe 4 martie. Tragerea la sorți a semifinalelor Eurovision Song Contest 2023 a avut loc, marți,…

- Zece interpreți continua lupta pentru un bilet la Liverpool, unde va avea loc Eurovision Song Contest 2023. Finaliștii au fost selectați pe 28 ianuarie in urma unor audiții live, transmite newsmaker. Lista interpreților admiși in etapa finala a concursului național Eurovision 2023: SunStroke Project…