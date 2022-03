FOTO/ A fost deslușit misterul bolovanului căzut pe o casă, în Hunedoara Politistii din Hunedoara au stabilit ca bolovanul care a distrus acoperisul si plafonul unei case provine in urma unei detonari, de la fostul combinat siderurgic, aflat la aproximativ un kilometru de locul in care se afla cele doua imobile. In acest caz a fost intocmit dosar penal. Conform IPJ Hunedoara, oamenii au sunat, marți, la […] The post FOTO/ A fost deslușit misterul bolovanului cazut pe o casa, in Hunedoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

