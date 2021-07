Foto. A fost deblocat Axialul

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 84 de ani a murit miercuri, 30 iunie, in comuna Pangarați, dupa ce a fost lovit de trasnet, informeaza Știri Neamț . Echipele de salvatori au ajuns pe jos din cauza ca stana unde s-a petrecut tragedia era situata la 4 kilometri de drumul de acces. Din primele informații, apelul la 112 a…

- Raportul de activitate pentru anul 2020, prezentat de Casa Județeana de Pensii Neamț in Colegiul Prefectural, demonstreaza, inca o data, situația dezastruoasa in care se afla sistemul de pensii din Romania, in general, cu sublinierea situației din județ. Veniturile bugetului asigurarilor sociale la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, 15 iunie, o avertizare cod portocaliu pentru județul Neamț. Comunicatul atenționeaza ca „instabilitatea atmosferica va fi accentuata, va ploua abundent, se vor semnala descarcari electrice și izolat grindina. Ploile vor avea caracter torențial,…

- Problemele cu care se confrunta mediul de afaceri in județul Neamț sunt reliefate de tot felul de statistici oficiale. De exemplu, județul Neamț inregistreaza cea mai mare creștere procentuala a firmelor dizolvate in primele patru luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioada din 2020, conform…

- In sedinta de astazi, 27 mai, alesii locali sunt chemati sa aprobe cheltuielile de protocol ale Primariei municipiului Piatra Neamt pentru acest an, stabilite la nivelul de 50.000 de lei (500 de milioane de lei vechi). O suma destul de frumușica pentru o primarie greu incercata de datorii, totuși mica…

- Astazi, 18 mai, sunt puțin peste 100 de pacienți infectați cu coronavirus internați in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Scaderea numarului de bolnavi din ultima perioada ar trebui sa faca posibila reluarea activitații medicale și pentru pacienții non-Covid. Conducerea spitalului analizeaza…

- Incidentul grav de poluare cu amoniac de pe paraul Bicaz (amanunte aici) produce și primele consecințe la nivelul administrației locale. Intr-o conferința de presa ținuta astazi, 5 mai, prefectul de Neamț, George Lazar a cerut Garzii Nationale de Mediu si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor evaluarea…

- Rocsana Josanu, directorul Directiei Judetene pentru Cultura (DJC) Neamt a vorbit, la finalul raportului de activitate a institutiei in sedinta de Colegiu Prefectural de astazi, 21 aprilie, despre problemele de personal si de logistica cu care se confrunta. “Protejarea monumentelor istorice din judetul…