Marina columbiana a anuntat vineri ca a capturat cel mai mare submarin folosit pentru transportul drogurilor din istoria Columbiei, cu o lungime de 30 de metri si o latime de trei metri si avand la bord trei tone de cocaina, relateaza AFP. Semi-submersibilul a fost capturat marti in timp ce se indrepta spre America Centrala, una dintre cele mai aglomerate rute pentru traficul ilegal de droguri catre Statele Unite, care sunt principalul consumator mondial de cocaina columbiana.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Semi-submersibilul a fost capturat marti in timp ce se indrepta spre America Centrala, una dintre cele mai aglomerate rute pentru traficul ilegal de droguri catre Statele Unite, care sunt principalul consumator mondial de cocaina columbiana.Imaginile difuzate de autoritati arata lunga ambarcatiune pe…

- Marina columbiana a anuntat vineri ca a capturat cel mai mare submarin folosit pentru transportul drogurilor din istoria Columbiei, cu o lungime de 30 de metri si o latime de trei metri si avand la bord trei tone de cocaina, relateaza AFP.

- Autoritațile columbiene au confiscat, miercuri (11 mai), trei tone de cocaina aflate in interiorul unui submarin, au anunțat autoritațile. Potrivit marinei, trei cetațeni columbieni se aflau la bordul submarinului interceptat in Oceanul Pacific in timp ce se indrepta spre America Centrala. Autoritațile…

