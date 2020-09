Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 06:00, in localitatea Lețcani din judetul Iași, intre un autocamion, un autobuz și un microbuz. Sunt 13 victime, dintre...

- Un microbuz s-a rasturnat in localitatea Nadașelu, din județul Cluj, in care erau cinci persoane.Citește și: Un ursuleț i-a infricat pe locuitorii din Miercurea Ciuc: autoritațile au emis un mesaj RO-ALERT Doua persoane au primit prim ajutor din care o persoana, minora, un baiat de…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, in localitatea Santioana, comuna Țaga. Din primele informații, un autobuz și un autocamion sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri…