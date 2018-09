Stiri pe aceeasi tema

- Un gorjean din comuna Runcu a sesizat Directia Sanitar Veterinara (DSV) Gorj dupa ce a cumparat din supermarketul Kaufland din Targu Jiu o ceafa de porc cu puroi. In urma controlului efectuat, inspectorii sanitar veterinari au stabilit ca...

- Polițiștii doljeni au deschis un dosar de furt pe numele unui minor de 14 ani, din municipiul Bailești, acuzat ca a furat 5.000 de lei de acasa și a cumparat o mașina. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, marți seara, polițiștii din ...

- Andreea Daniela Sopanda, minora de 13 ani din Targu-Jiu, care a disparut de acasa in urma cu trei zile, a fost gasita miercuri. Polițiștii au descoperit-o pe o strada din Rovinari. Aceasta s-a intors acasa, in siguranța. „Minora de 13 ani data disparuta a fost identificata​ de polițiști…

- O femeie a trait șocul vieții, a doua oara, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Ea se afla in mașina, alaturi de fiul sau de trei ani, pe o șosea aglomerata din Long Island, Statele Unite ale Americii, atunci cand autoturismul a derapat și a ieșit de pe carosabil.

- O femeie a trait șocul vieții, a doua oara, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Ea se afla in mașina, alaturi de fiul sau de trei ani, pe o șosea aglomerata din Long Island, Statele Unite ale Americii, atunci cand autoturismul a derapat și a ieșit de pe carosabil.

- O indragita artista de muzica populara din Targu Jiu se declara indragostita de meleagurile romanești. Deși și-ar putea permite vacanțe pe taramurile exotice ale lumii, artista Niculina Stoican prefera sa iși petreaca timpul liber aici in Romania. De curand, pe pagina personala de socializare,…

- Un tanar de 22 de ani din Targu Jiu a ales sa iși incheie socotelile cu viața. Mihai Pop a fost gasit sambata, spanzurat de podul de cale ferata aflat peste raul Șușița. Un pescar, vecin al tanarului, e...

- Artista este un șofer destul de cuminte in trafic. Ea a fost o singura data a fost sancționata pentru viteza. Motivul pentru care Monica Barladeanu a fost amendata de poliție are insa legatura cu parcarea neregulamentara. In orice caz, artista e dependenta de autotusrism, mai ales ca, pentru ea, are…