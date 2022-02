Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania vor putea locui in condiții normale, vor avea un […] The post FOTO/ 600 de locuri de cazare in taberele pentru tineret, pregatite pentru refugiații din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .