- Cele mai in varsta persoane vaccinate anti-COVID in Aiud au fost un barbat de 93 de ani și 2 luni și o femeie de 92 de ani și 10 luni. Un numar de 66 de persoane s-au vaccinat in prima zi a celei de-a doua etape de vaccinare, in centrul de vaccinare din municipiu. Toți cei care s-au programat, s-au…

- 60 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 luni, in prima zi de funcționare a centrului de vaccinare pentru populație de la Blaj, aceasta fiind capacitatea maxima de vaccinare pe zi in centrul amenajat la Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” Blaj. Cea mai varstnica persoana care a fost vaccinata la…

- Persoanele de peste 65 de ani și persoanele adulte cu varsta sub 65 de ani cu afecțiuni cronice, care nu sunt inscrise la un medic de familie de pe raza municipiului Blaj, se pot inscrie pentru vaccinarea anti-COVID-19 și prin intermediul Serviciului de Asistența Sociala din cadrul Primariei Blaj. Inscrierile…

- De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au imunizat 125.190 de persoane. In ultimele 24 de ore, 16.896 de persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, arata datele publicate luni de autoritați, potrivit HotNews. Potrivit datelor furnizate luni de Comitetul…

- Un numar de 280 de persoane au fost vaccinate in județul Alba, in a cincea zi a campaniei de imunizare. Nu a fost raportata nicio reacție adversa imediata. Potrivit DSP Alba, in cea de-a cincea zi de vaccinare anti-COVID in județul Alba, au fost imunizate 280 de persoane din sistemul... Articolul Aproape…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- 1.101 persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore in Romania. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca a fost inregistrata o singura reactie de tip alergic minora. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 incepand de duminica este 2.066. De asemenea, in…