Stiri pe aceeasi tema

- Patruzeci de operatori economici din Centrul Vechi au fost verificati de ANPC, fiind aplicate amenzi in valoare de 177.000 de lei.”In ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a desfasurat o serie de actiuni de control la operatorii…

- In ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea CRPCR Bucuresti Ilfov a desfasurat o serie de actiuni de control la operatorii economici care activeaza in domeniul alimentatiei publice, hotelier, precum si magazine din cea mai cunoscuta zona a Capitalei ndash;…

- ALERTA pe piața: Parfumuri care pot cauza infertilitate, ridicate de ANPC ALERTA pe piața: Parfumuri care pot cauza infertilitate, ridicate de ANPC Parfumuri care conțin lilial, o substanța ce poate provoca efecte adverse grave, au fost gasite la un control al ANPC in magazine din București și Ilfov.…

- O astfel de discuție și mesaje transmise in spațiul public cu certitidine nu fac bine nici actorilor și nici PNL, este mesajul transmis Lucian Bode, secretar general PNL, in scandalul dintre primvicepreședintele Rareș Bogdan și ministruil afacerilor externe Bogdan Aurescu.„O astfel de discuție și…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca in intervalul 10– 16 februarie 2023, a desfașurat acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv relații de munca și securitate și sanatate in munca, in total fiind controlați un numar de 69 de agenți economici.…

- Amenzi contraventionale in valoare de 120.000 de lei, sase avertismente si oprirea temporara a prestarii de servicii sunt masurile pe care inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov le-au aplicat unor operatori economici ce activau zona comerciala…

- Amenzi contraventionale in valoare de 120.000 de lei, sase avertismente si oprirea temporara a prestarii de servicii sunt masurile pe care inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov le-au aplicat unor operatori economici ce activau zona comerciala…

- Șase contribuabili au fost incluși in planul de control fiscal pentru luna ianuarie. Aceștia vor fi supuși controlului prin metodele de verificare totala și tematica la capitolul TVA și impozit pe venit, scrie Noi.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit Ordinului SFS vor fi supuse verificarilor urmatoarele…