- A trecut in neființa, la varsta de 60 de ani, fostul internațional Viorel Turcu, acesta luptandu-se, de ani buni, cu mari probleme de sanatate, motiv pentru care i s-au amputat picioarele, chiar și așa, acesta activand in fotbal, ca antrenor, o perioada, la nivelul unor echipe de eșalon inferior din…

- Dinamo a fost invinsa de Fuchse Berlin, scor 29-33 , in runda cu numarul 5 a grupei B din EHF European League. Retrogradata din Liga Campionilor dupa un sezon fantastic, in care se calificasera in optimile de finala, Dinamo pare complet demoralizata. „Dulaii” lui Constantin Ștefan au pierdut al treilea…

- Peluza Catalin Haldan, entitate care detine actiuni la FC Dinamo, cere sprijinul ambasadorului Spaniei la Bucuresti si ameninta cu proteste in strada, pentru a-l inlatura pe Pablo Cortacero

- Cosmin Contra (44 de ani), actualul antrenor al lui Dinamo și fost selecționer intre 2017 și 2019, a analizat victoria echipei naționale cu Belarus, scor 5-3. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro TV18 noiembrie: Irlanda…

- Juan Camara e doar una dintre „vedetele” transferate de Dinamo in aceasta vara. Fost la Barcelona, mijlocașul a inscris un singur gol pentru „caini”, iar evoluțiile lui nu s-au ridicat mereu la nivelul CV-ului. In viața privata, Juan Camara are mai multa stabilitate. Are o relație de mai mult timp cu…

- Campioana Volei Alba Blaj a reușit sa caștige la mare lupta, scor 3-2 (24-26, 19-25, 25-21, 25-16, 15-8), cu Rapid București, un meci disputat in turneul de la Medgidia. Condusa cu 2-0 la seturi, echipa din „Mica Roma” a reușit o „remontada” de senzație, impunandu-se la tiebreak, ultimul set fiind adjudecat…

- Dinamo și-a revenit repede dupa dușul rece din EHF European League și a facut scor, la Sf. Gheorghe, cu CSM București, 32-24 Derbyul etapei a 10-a, in Liga Zambrilor, disputata la Sf. Gheorghe, s-a disputat intre CSM București și Dinamo. Campioana venea dupa infrangerea surprinzatoare in EHF European…

- Pe numele real Adina Gabriela Tihulca, Nadiris sau Nadina cum este cunoscuta in industria muzicala, s-a nascut pe 23 octombrie 1997, in București, iar pasiunea pentru muzica și-a descoperit-o de 11 ani. De-a lungul anilor, ea a participat la mai multe concursuri și festivaluri, dar și sportul a reprezentat…