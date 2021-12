Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane”, coordonata de Muzeul National de Istorie a Romanei, ce reuneste 835 de artefacte exceptionale din colectiile a 39 de muzee din Romania, printre care și Muzeul Județean Buzau, deschisa din 30 septembrie la Muzeul National de Arheologie…

- Mai mult de 16.000 de persoane au vizitat, in luna octombrie, expozitia „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane” de la Madrid, potrivit news.ro. Nu mai putin de 16.111 persoane au vizitat, in luna octombrie, expozitia „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si…

- Muzeul Țarii Crișurilor se numara printre partenerii Muzeului Național de Istorie la cea mai ampla și importanta expoziție arheologica care a fost organizata vreodata peste hotare: Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane, deschisa in 30 septembrie la Madrid, la Muzeul Național de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Regatul Spaniei, in contextul celebrarii a 140 de ani de relatii diplomatice romano-spaniole. Aceasta revedere va constitui un prilej pentru a discuta despre modalitatile de dezvoltare si aprofundare ale relatiei…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei anunța deschiderea celei mai importante expoziții romanești de arheologie prezentata vreodata peste hotare - „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice și romane”. Expoziția-eveniment este disponibila publicului in perioada 1 octombrie 2021 – 27 februarie…

- Expozitia-eveniment „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane” va fi deschisa publicului in perioada 1 octombrie 2021 - 27 februarie 2022, la Muzeul National de Arheologie din Madrid, putand fi vizitata in mod gratuit pe toata durata acesteia, anunta Muzeul National de Istorie a…

- Expoziția „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice și romane”, se va deschide la Muzeul Național de Arheologie din Madrid in 30 septembrie, sub Inaltul Patronaj al Majestații Sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, și al președintelui Romaniei. Organizata sub egida Ministerului Culturii și…