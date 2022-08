Stiri pe aceeasi tema

- 22 de oameni au murit și 50 au fost raniți dupa ce bombele rusești au cazut intr-un mic oraș din estul Ucrainei. Au fost lovite gara și zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc, mai multe case au fost distruse. Intr-una dintre acestea se afla un baiat de 11 ani, pe care tatal l-a gasit fara suflare.…

- Aproape 80.000 de soldati au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei de la Pentagon, Colin Kahl, subliniind ca obiectivele anuntate de presedintele Vladimir Putin nu au fost inca atinse, conform AFP. „Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldati…

- Un numar neprecizat de persoane au murit si noua soldati rusi au fost raniti in urma unui incident despre care nu se cunosc detalii si care s-a petrecut luni la centrala nucleara din Zaporojie, regiune ucraineana ocupata partial de trupele ruse, a declarat primarul orasului Energodar, potrivit CNN.…

- Cel puțin șase persoane au fost ranite, inclusiv un copil, dupa ce rachetele rusești au lovit orașul Odesa, in cursul nopții de luni spre marți, a declarat un oficial militar ucrainean citat de CNN. Purtatorul de cuvant al administrației militare de la Odesa, Serhi Bratchuk, a declarat, intr-o postare…

- Un al doilea val de rusi migreaza in strainatate pentru a fugi de regimul lui Vladimir Putin, in urma razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza CNBC, preluat de News.ro. Din acest val de migranti ar face parte cei care au avut nevoie de un timp mai lung pentru a se pregati sa plece…

- Un numar de 15 persoane au murit in urma unui atac al fortelor rusești la Ceassiv Iar, sustin autoritatile ucrainene. Atacul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in acest oras de aproximativ 12.000 de locuitori. Potrivit salvatorilor, 24 de persoane sunt inca sub daramaturi, inclusiv un…

- Cel putin trei oameni au murit si alti cinci au fost raniti in urma bombardamentelor intr-un district din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, potrivit lui Serghei Bolvinov, seful departamentului de investigatii al Politiei Nationale din regiunea Harkov, relateaza CNN. Bolvinov a spus ca trupele rusesti…

- Rusia a ucis sute de civili in orașul Harkov, din nord-estul orașului, cu bombe cu dispersie interzise, ​​potrivit unui nou raport al Amnesty International. Raportul, publicat luni, acuza Moscova de bombardarea, fara discernamant, al celui de-al doilea oraș ca marime al Ucrainei. Acest raport intitulat:…