Primaria Municipiului Focșani continua proiectele și acțiunile cu și pentru focșaneni, printre acestea numarandu-se și premierea seniorilor care au prins in buchetul vieții cel puțin 90 ani. Și luna aceasta am facut același gest de respect pentru seniorii municipalitații. Sarbatoriții lunii decembrie au primit cu multa bucurie felicitarile și recunoștința Primarului Cristi Valentin Misaila, fiind […] Articolul FOTO: 16 seniori premiați de Primaria Municipiului Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .