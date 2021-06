Polițiștii acționeza in scopul asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica, pe linia prevenirii furturilor din locuințe. Poliția Romana, in parteneriat cu EUCPN (Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații), EUROPOL și alte 15 state din Europa, lanseaza, astazi, 16 iunie, a treia ediție a Zilei europene de prevenire a furturilor din locuința. Inițiativa are […] Articolul FOTO: 16 iunie – Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuințe apare prima data in Monitorul de Vrancea .