La Colegiul National „I.M. Clain” Blaj, ziua de sambata, 25 ianuarie 2020, precum si perioada premergatoare acestei date, a stat sub semnul Rabdarii, Unitatii, Bunei dispozitii, Inventivitatii, eXuberantei, Dinamismului, Emotiei, Muncii si Omeniei, intr-un cuvant, RUBIX DEMO, evenimentul organizat de echipa de robotica a colegiului. La invitatia RUBIX, 16 echipe din diverse colturi ale tarii, […] Citește FOTO: 16 echipe de elevi din țara s-au renunit la Blaj, in cadrul competiției de robotica RUBIX DEMO in Alba24 .