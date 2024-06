Stiri pe aceeasi tema

- PSD a caștigat detașat alegerile in județul Galați. Potrivit rezultatelor provizorii, Costel Fotea și Ionuț Pucheanu au fost reconfirmați in funcție, prin vot. De asemenea, Dan Nica, președintele PSD Galați, a obținut un nou mandat de europarlamentar.

- Fosta Uzina „Titan” din Galați, care facea parte din Uzinele Metalurgice „Titan – Nadrag – Calan”, grup industrial inființat in 1920 de industriașul Max Auschnitt, a fost demolata și in locul halelor a ramas un maidan cu gramezi de bucați de beton, pe care va fi construit al doilea mall din oraș. Din…

- Asociațiile care militeaza pentru realizarea proiectelor de infrastructura in Moldova, care au și reușit sa obțina demararea proiectului „Autostrazii Moldovei”, au prezentat, pe 10 mai, Comisarului European pentru Transport, Adina Valean, proiectul de construire a unui „Coridor Multimodal de Transport…

- Trenul pus la dispoziție de Primaria Galați, condusa de Ionuț Pucheanu (PSD) pentru suporterii Oțelului care vor asista la Finala Cupei Romaniei de la Sibiu, se repeta dupa exact 20 de ani din 2004, cand inaintea alegerilor locale primarul Dumitru Nicolae (PSD) a pus la dispoziție un tren pentru deplasarea…

- Performanțele obținute de „Oțelul” sub conducerea antrenorului Dorinel Munteanu ii obliga pe edilii orașului sa demareze procedurile pentru construirea unui nou stadion, mai ales in condițiile in care, in 2001, Stadionul „Oțelul” a fost transferat in proprietatea Combinatului Siderurgic Galați, de Guvernul…

- Un mega campus de invațamant dual va fi construit in orașul Galați, acesta fiind cel mai mare proiect educațional finanțat din bani europeni. Proiectul, in valoare de peste 20 de milioane de euro, a fost semnat de primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, si ministrul Educatiei, Ligia Deca

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a facut publica o declarație pe platforma sa de socializare, subliniind sprijinul sau pentru primarii din Jilava și Dragomirești-Vale și reafirmand angajamentul sau fața de proiectele de dezvoltare din aceste localitați. In postarea sa pe…

- Intr-un moment neașteptat și surprinzator, Cristian Popescu Piedone, candidatul la Primaria Capitalei, a fost surprins astazi la Galați, implicandu-se intr-o acțiune de inverzire a orașului. Imaginile exclusive obținute de echipa noastra arata politicianul alaturi de mai multe persoane, in timp ce planteaza…