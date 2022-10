Stiri pe aceeasi tema

- Barca, tot mai jos in Liga: dupa 2-8 cu Bayern in „sferturi” (2020) și 2-5 cu PSG in „optimi” (2021), doi ani la rand eliminata din grupe! Acest sezon e dramatic și pentru Spania: Real, singura echipa in fazele finale. „Naufragiu”. Așa numește Marca acest sezon de Champions League pentru Spania. Patru…

- Real Madrid a invins-o pe Sevilla, scor 3-1, in derby-ul etapei 11 din La Liga. „Albii” și-au majorat avantajul fața de Barcelona, cel puțin temporar, la 6 puncte. Ploaia torențiala nu a incurcat spectacolul pregatit sambata seara pe Santiago Bernabeu. Seara a inceput cu sarbatorirea trofeelor cucerite…

- FC Barcelona a fost invinsa de Real Madrid, scor 1-3, in episodul 250 al derby-ului campionatului spaniol. Catalanii au avut imprimate pe tricouri o bufnița, logo-ul celebru al rapperului canadian Drake (35 de ani). Decizia a fost luata in acord cu Spotify, sponsorul principal al celor de la FC Barcelona,…

- Florentino Perez (75 de ani), președintele clubului Real Madrid, a vorbit, in cadrul unei conferințe de presa susținute in fața Consiliului Socios al clubului madrilen, despre proiectul SuperLigii, care ar urma sa revitalizeze fotbalul european. De asemenea, președintele campioanei Spaniei a facut aluzie…

- Luis Suarez s-a intors la 35 de ani la clubul la care a debutat in fotbalul profesonist, dar va parasi Nacional in noiembrie. Probabil, va juca in SUA. Dupa o calatorie de 16 ani in strainatate, la Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona și Atletico, atacantul uruguayan s-a intors la clubul la care crescuse…

- Interul stanga Ali Zein, 31 de ani, venit la campioana Romaniei de la Barcelona, crede mult in spiritul de echipa. El a fost cucerit de proiectul lui Xavi Pascual la Dinamo și Campioana Romaniei, Dinamo București, a realizat in aceasta vara unul dintre cele mai rasunatoare și surprinzatoare transferuri.…

- Echipele Manchester City, Real Madrid si Sahtior Donetk au castigat in deplasare, in timp ce PSG a invins pe Juventus Torino prin dubla lui Mbappe, marti, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un conducator de la FC Barcelona a incercat sa mituiasca un oficial oficial al UEFA pentru a facilita deschiderea unei investigatii privind finantele si transferurile celor de la Paris Saint-Germain si Manchester City, potrivit informatiilor de pe site-ul The Athletic, anunța news.ro. Fii…