- Capul sus, fața la joc! Ia la om! Pana-n poarta! Nu-l lași! Hai cu fața! Sunt indemnuri pe care le aude orice jucator din campionatul național de la antrenorul lui. Dar oare ce le striga de pe banca Zinedine Zidane și Quique Setien jucatorilor de la Real Madrid și Barcelona in timpul unui meci El Clasico?…

- Real Madrid a caștigat meciul cu Barcelona, 2-0, grație unei reprize secunde excelente. Zinedine Zidane, antrenorul francez al lui Real, le-a cerut jucatorilor presing total, agresiv, avansat, o tactica paralizanta pentru Barcelona: „Am lasat-o fara minge și nu poate trai fara minge”, CLASAMENT LA LIGA:…

- Echipa Levante a produs surpriza etapei a 25-a din La Liga reusind sa invinga sambata seara cu 1-0, acasa, pe Real Madrid, prin golul reusit de Jose Nogales in minutul 79. In urma acestui rezultat FC Barcelona, care a castigat cu 5-0 meciul cu Eibar, s-a instalat in fotoliul de lider, avand doua puncte…

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Celta Vigo, scor 2-2. Formația lui Zinedine Zidane mai are un singur punct avans fața de rivala Barcelona. Celta a deschis rapid scorul, in minutul 7, pe contraatac. Iago Aspas a gasit pasa filtranta catre Smolov, iar rusul l-a invins elegant pe Courtois. Real…

- Zinedine Zidane n-a castigat cu Real Madrid nici ca jucator Cupa Regelui si a pierdut joi a treia oara in „sferturi” ca antrenor, 3-4 cu Sociedad. Schimbarile masive de formatie si defensiva l-au tradat. Isak a contribuit la toate golurile bascilor. Cupa marilor surprize a continuat joi seara, dupa…

- Raul Bravo, cel care a fost arestat in luna mai, fiind capul unei rețele de trucare de meciuri in Spania, este suspectat de poliția greaca pentru atacul asupra lui Darko Kovaevic, noteaza gsp.roPe 7 ianuarie, o știre facea inconjurul lumii. In sudul Atenei, doi indivizi cu cagule pe cap au…

- Valencia - Real Madrid 1-3 // Zinedine Zidane, antrenorul madrilenilor, a modificat sistemul, folosind cinci mijlocași, și Madridul a zburat la Jeddah, coontra Valenciei. Modric și Isco s-au remarcat in mod special cu golurile lor spectaculoase. Fara Bale, Benzema și Hazard, cei care formeaza tripleta…

- FOTO – Arhiva CFR Cluj va intalni formatia spaniola FC Sevilla, in saisprezecimile de finala ale Europa League. Tragerea la sorti a avut loc luni, la Nyon (Elvetia). Sevilla a incheiat pe primul loc grupa A din Europa League, din care au mai facut parte APOEL, Qarabag si Dudelange. Formatia spaniola…