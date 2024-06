Fotbalul românesc respiră din nou Calificare fantastica a Romaniei in optimile de finala ale Euro 2024! In pofida tuturor piedicilor, a neincrederii și a barfelor, elevii lui Edi Iordanescu și-au urmat interesul și au dat dovada de caracter, caștigandu-și dreptul de a merge in faza urmatoare. Ba mai mult, au facut asta de pe locul 1 al grupei E, in […] The post Fotbalul romanesc respira din nou first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

