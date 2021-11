Fotbalul n-a fost creat de diavol Saptamana asta, echipa naționala de fotbal va juca doua meciuri ușoare care o pot duce la alte doua meciuri de baraj, unde are șanse mici de calificare. Din martie 2014 incoace, echipa naționala e redusa la adjectivele ușor, mic, slab, nepriceput. Dar fiecare partida a echipei naționale merita celebrata. Daca nu se poate prin victorii […] The post Fotbalul n-a fost creat de diavol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

